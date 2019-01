Ao fim de 25 anos de atividade, os Skunk Anansie acabaram de editar o seu primeiro álbum ao vivo, "25Live@25", e falaram com a BLITZ, em Lisboa, sobre as dificuldades que tiveram em afirmar-se, no início. "O nosso trabalho era muito mais difícil porque era eu, uma mulher negra e queer, a liderar a banda", defende a vocalista Skin - veja o vídeo acima.

Recorde-se que a banda britânica tem regresso marcado a Portugal para atuar no festival EDP Vilar de Mouros. Skin, Ace e companhia sobem ao palco do evento minhoto, onde tocaram pela primeira vez no ano 2000, no dia 23 de agosto.