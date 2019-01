Com uma carreira recheada de grandes êxitos e autênticos clássicos, os Xutos & Pontapés tentam equilibrar, nos seus concertos, os temas novos com o seu catálogo de hinos.



A tarefa nem sempre é simples, admitem os músicos, até porque há canções que não podem ficar de fora.



“Já experimentámos não tocar a 'Casinha', mas as pessoas não se vão embora!”, conta Kalú.



Veja acima a banda a explicar como escolhe o alinhamento dos seus concertos.

“Duro” sai a 25 de janeiro, dia em que a banda toca no Lisboa ao Vivo. A 1 de fevereiro, os Xutos estarão no Hard Club, no Porto.