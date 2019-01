Quando a saúde de Zé Pedro começou a deteriorar-se, os Xutos & Pontapés adaptaram-se à adversidade, alterando os concertos aos quais o guitarrista não podia comparecer.



Em entrevista à BLITZ, que pode ler na íntegra em breve, a banda explica como lidou com esta situação.

Garantindo que nunca pensou em acabar com a banda, Tim admite que outras questões surgiram.

“Paramos aqui seis meses? Fazemos luto, não fazemos? Metemos alguém para tocar? Essas questões apareceram todas”, conta.

“Duro” sai a 25 de janeiro, dia em que a banda toca no Lisboa ao Vivo. A 1 de fevereiro, os Xutos estarão no Hard Club, no Porto.