Numa altura em que o mercado discográfico ainda se encontra em relativa “hibernação”, esta semana recuperamos, no primeiro Em Estreia de 2019, seis discos que, em 2018, fizeram as delícias de parte da redação da BLITZ, mas que ainda não havíamos abordado no programa.

Todos estes discos - de Lucy Dacus, Yves Tumor, Shame, Cupcakke e Haley Heynderickx - estão também em destaque na revista BLITZ especial ainda nas bancas: um autêntico anuário com tudo o que importa guardar de 2018.