Ao longo de 2018, a BLITZ realizou quase quatro dezenas de sessões com artistas portugueses e não só. O programa de música ao vivo da BLITZ foi ao encontro de Linda Martini, Paulo Bragança, Jonathan Wilson, Scott Matthew, Carolina Deslandes, Dead Combo, HMB, Agir e muitos outros.

Foram tantas as atuações exclusivas que em vez de um INSIDE especial, apresentamos-lhe dois. O primeiro está aqui, no vídeo que pode ver no cimo desta página. E se quiser ver as atuações na íntegra, é só seguir os artigos relacionados em baixo.