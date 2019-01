Pedro Abrunhosa, que no final de 2018 lançou o álbum “Espiritual”, foi o grande protagonista da passagem de ano musical no Porto, atuando para 200 mil pessoas na Avenida dos Aliados.

Segundo o próprio, o espetáculo especial teve a impressionante duração de quatro horas e 40 minutos.

“Bem-vindo 2019! Entraste com estrondo e havemos de te viver com mais ímpeto ainda! Fomos mais de 200 mil os que te acolhemos na maré infinda dos Aliados! Naquele chão, como um que somos, brindámos à tua chegada na energia de 4h40m de música!”, escreveu o músico no seu Facebook.

Veja aqui um vídeo da chegada de 2019 com Pedro Abrunhosa nos Aliados:

Veja aqui a longa entrevista que Pedro Abrunhosa deu à BLITZ no final de 2018.