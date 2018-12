Os balanços do ano preenchem uma boa fatia do último BLITZ MAG do ano, apresentado por Iryna Shev. As escolhas da BLITZ (de António Zambujo a Conan Osiris), mas também as da Rolling Stone e do New Musical Express (Cardi B e The 1975, respetivamente), estão em destaque num programa que também não esquece os últimos anúncios festivaleiros e termina em boa disposição.

Para ver no vído no topo desta página e na SIC Radical.