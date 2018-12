A partir de amanhã, Gisela João apresenta o espetáculo Uma Noite de Natal, no qual cantará canções de Natal, acompanhada por um trio jazz e pela Orquestra Filarmonia das Beiras.

Sobre os espetáculos natalícios que mais aprecia ver, a cantora referiu os de Nat King Cole e Ella Fitzgerald.

Gisela João apresenta o espetáculo Uma Noite de Natal no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 20, 21 e 22 de dezembro; no Multiusos de Viseu a 23; na Casa da Música, no Porto, a 27 e no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 29.