Sobre o próximo ano, Gisela João, que acabará 2018 com seis concertos do seu espetáculo Uma Noite de Natal, diz que os fãs podem sonhar "com muita coisa. Um turbilhão!".



Na entrevista, conta ainda um dos seus grandes desejos: "Que nunca faça nada para agradar a alguém. É claro que quero agradar às pessoas, mas em primeiro lugar tem de ser honesto. Se um dia me deixar iludir pela merda das luzes e das palmas, que são tão efémeras, peço que me deem duas chapadas".



Veja acima a resposta de Gisela João em vídeo e leia em breve a entrevista completa.