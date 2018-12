Gisela João, que a partir do próximo dia 20 de dezembro dá uma série de espetáculos subordinados ao conceito Uma Noite de Natal, falou com a BLITZ sobre esse concerto especial -- e não só.



Acerca de um post que escreveu recentemente no Instagram, dedicado a uma sua tia-avó, a cantora de Barcelos revelou que foi essa sua familiar, emigrada em França, uma das primeiras pessoas a dar-lhe ânimo para "conhecer o mundo".

"Não vivo presa ao passado, não me esqueço é dele, o que é completamente diferente. As pessoas seriam mais inteligentes se se lembrassem diariamente de onde vêm. Porque assim eram mais gratas a si próprias", acredita Gisela João.

"Nenhuma equação que fizessem sobre o que viesse a ser o meu destino levaria a que eu fosse uma mulher de sucesso, com uma carreira bonita, como a que eu tenho até agora. A probabilidade era de 0,01%", acrescenta.

Veja acima o vídeo com a resposta completa de Gisela João e em breve leia aqui a entrevista com a cantora que se apresenta no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 20, 21 e 22 de dezembro; no Multiusos de Viseu a 23; na Casa da Música, no Porto, a 27 e no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 29.

Acompanhada por um trio de jazz e pela Orquestra Filarmonia das Beiras, Gisela João irá interpretar vários standards de Natal e outras tantas surpresas, num espetáculo com cenografia de André Teodósio.