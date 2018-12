“Uma Noite de Natal”: assim se chama o concerto especial que Gisela João apresentará no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 20, 21 e 22 de dezembro; no Multiusos de Viseu a 23; na Casa da Música, no Porto, a 27 e no Convento de São Francisco, em Coimbra, a 29.

Acompanhada por um trio de jazz e pela Orquestra Filarmonia das Beiras, a cantora de Barcelos irá interpretar vários standards de Natal e outras tantas surpresas, num espetáculo com cenografia de André Teodósio.

À BLITZ, Gisela João falou sobre o concerto que se encontra a preparar, mas também sobre o significado especial que o Natal tem para si.



“O Natal é muito mais do que as comidas típicas, muito mais do que as datas em si, [vai] muito além da própria religião e das prendas, do consumismo. Tem a ver com o espírito de partilha e de cuidado com o outro, as pessoas ficam mais emotivas no Natal, gostem ou não [da época]”, acredita Gisela João.

Veja no vídeo acima a sua resposta e em breve leia a entrevista completa com Gisela João.