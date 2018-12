"Plástico", dos Glockenwise, é o ponto de partida do EM ESTREIA desta semana, apresentado por Luís Guerra e Mário Rui Vieira. O álbum em que a banda de Barcelos canta em português é analisado numa edição que passa os ouvidos (e os olhos) por uma edição ao vivo celebratória dos Coldplay, o novo álbum de Van Morrison, o disco póstumo do rapper XXXTentacion, a "Inter-Missão", do português Mike El Nite, e uma viagem ao passado até 1998 - o ano de "This Is My Truth, Tell Me Yours", o quinto e multiplatinado álbum dos galeses Manic Street Preachers, agora reeditado.

Para ver no vídeo do cimo desta página e na SIC Radical.