Luísa Sobral, que editou recentemente o álbum "Rosa", falou com a BLITZ sobre a forma como lida com o facto de se ter tornado uma figura pública devido ao sucesso da sua música. "Digo sempre: as pessoas só entram em nossa casa se nós abrirmos a porta", defende antes de explicar que tenta preservar a intimidade da família, "nasceu o meu segundo filho e voltaram a dizer 'continua a ser de pai desconhecido'. É o meu segundo filho de um pai desconhecido. Ao menos é o mesmo pai desconhecido".

Na mesma entrevista, a artista falou sobre as expectativas que caíram sobre si depois de vencer a Eurovisão ao lado do irmão, Salvador Sobral, com 'Amar Pelos Dois' e sobre o facto de o amor continuar a ser a sua temática de eleição em "Rosa", recordando também o momento em que decidiu transformar o tema 'Só Um Beijo' num dueto com o irmão e o momento em que perdeu a voz durante a segunda gravidez (siga os links para ver os vídeos).