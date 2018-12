Nesta edição do BLITZ MAG, Iryna Shev apresenta um vídeo que tem batido recordes no Youtube, outro que poderá não querer ver no trabalho, um trailer de "Variações" (o muito esperado filme sobre António Variações), o regresso dos Xutos & Pontapés e muito mais.

Para ver no vídeo que encontra no cimo desta página e na SIC Radical.