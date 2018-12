Os Keep Razors Sharp lançaram em outubro o segundo álbum de uma aventura conjunta iniciada em 2014 com o disco homónimo. Fiel ao rock psicadélico e fumarento que já conhecíamos, mas com alguns pós de novidade (como no riff do Mali do tema-título), o quinteto liderado por Rai (vocalista e guitarrista dos Poppers) e Afonso Rodrigues (as mesmíssimas funções em Sean Riley & the Slowriders) confirma que em "Overcome" existem "diferenças na composição, nos arranjos e na produção. É um disco mais rico, a nível de som".

Os singles - 'Always and Forever' e 'Overcome' - são, afirma Afonso, "um espelho [das diferenças]: o primeiro é de continuidade, que diz 'esta banda faz este estilo de música', enquanto o segundo é o single que diz 'ok, mas este disco não é exatamente igual ao primeiro e tem coisas desta banda que vocês nunca ouviram'".

O INSIDE da BLITZ encontrou os Keep Razors Sharp no estúdio onde registaram o segundo disco (os Black Sheep, em Mem Martins) e a banda interpretou, em exclusivo, 'Always and Forever'. Para ver no vídeo que se encontra no topo desta página.

A banda atua a 22 de Dezembro, no Stereogun, em Leiria, e a 16 a 18 de Janeiro, no festival Eurosonic, na Holanda.