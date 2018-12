Luísa Sobral falou, em entrevista à BLITZ, sobre as expectativas que caíram sobre si depois de vencer o Festival da Eurovisão, em 2017, com 'Amar Pelos Dois', canção escrita por si e cantada pelo irmão, Salvador Sobral. "Se eu fosse tentar fazer a música que acho que as pessoas estão à espera de ouvir, não tinha feito nenhum dos meus discos", começa por dizer, "porque é que nós dizemos que os emigrantes gostam de ouvir Tony Carreira? Se calhar nunca dão aos emigrantes outras coisas para ouvir".

A artista está neste momento a apresentar um novo álbum, "Rosa", no qual diz que o amor continua a ser a temática de eleição: "não sei não cantar sobre o amor". Ao longo da conversa com a BLITZ, Sobral, recordou, também, o momento em que decidiu transformar o tema 'Só Um Beijo' num dueto com o irmão e falou sobre o facto de ter perdido a voz durante a segunda gravidez (siga os links para ver os vídeos).