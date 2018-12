Luísa Sobral falou à BLITZ sobre o novo álbum, "Rosa", e explicou que o amor continua a ser a sua temática de eleição. "Não sei não cantar sobre o amor. Canto sobre o amor em diferentes formas", confessa a artista, "acho que não sei escrever sobre outra coisa".

Na mesma entrevista, Sobral, que escreveu 'Amar Pelos Dois', canção que, na voz do irmão, Salvador Sobral, se sagrou vencedora da edição de 2017 do Festival da Eurovisão, recorda o momento em que decidiu transformar o tema 'Só Um Beijo' num dueto com o irmão e fala também sobre o facto de ter perdido a voz durante a gravidez (siga os links para ver os vídeos).