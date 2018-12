Está a dar que falar. O terceiro álbum dos ingleses The 1975 coleciona elogios dos dois lados do Atlântico e é o principal tema de conversa do EM ESTREIA desta semana, apresentado por Luís Guerra e Mário Rui Vieira. "A Brief Inquiry Into Online Relationships" é um álbum onde cabe muito: pop, R&B, jazz charmoso e fortes pinceladas de contemporaneidade.

Novos álbuns de Carminho ("Maria"), Pedro Abrunhosa ("Espiritual") e Earl Sweatshirt ("Some Rap Songs") fazem também parte de um menu onde cabem igualmente Los Unidades (Los quê? São os Coldplay 'disfarçados') e um celebratório concerto ao vivo de David Bowie no festival de Glastonbury, em 2000.

