As canções do novo álbum de Luísa Sobral foram escritas durante a sua segunda gravidez, razão pela qual resolveu dar-lhe o título de "Rosa", nome da filha que entretanto nasceu. Em entrevista à BLITZ, a artista falou da forma como a gravidez influenciou o processo de composição e gravação do novo registo: "fiquei super rouca durante um tempo. Na primeira gravidez não aconteceu mas nesta sim e isso condicionou muito a minha maneira de escrever (...) quando ela nasceu, continuei igual. Não conseguir cantar para os meus filhos foi uma frustração enorme. Acordava todos os dias de manhã a ver se a voz tinha voltado". Veja o vídeo acima.