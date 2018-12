Luísa Sobral falou sobre o novo álbum, "Rosa", em conversa com a BLITZ. No primeiro excerto da entrevista, que pode ver no vídeo acima, a artista recorda o momento em que decidiu transformar a canção 'Só Um Beijo' num dueto, explicando que hesitou no momento de convidar o irmão, Salvador Sobral, para cantar com ela. "No início pensei até noutra pessoa, porque foi pouco tempo depois do festival e as pessoas estavam sempre à espera que fizéssemos coisas juntos. Houve quem dissesse coisas muito más, do género de acharem que me aproveitei do sucesso dele".