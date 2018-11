No BLITZ MAG desta semana temos oferta bem variada: além de reportagem do Super Bock em Stock, e entrevistas com Johnny Marr e Jungle, falamos do concerto que os Capitão Fausto vão dar em Lisboa no dia de Natal, apresentamos as últimas novidades nos cartazes dos festivais Vodafone Paredes de Coura e NOS Alive, mostramos vídeos novos de X-Wife, Young Thug e Kodak Black, nova música do novo projeto dos Coldplay, a lista de melhores álbuns de 2018 da revista Uncut e o trailer do novo filme-concerto de Bruce Springsteen.

