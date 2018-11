Os X-Wife apresentam com a BLITZ, em estreia absoluta, o videoclip do novo single, 'Boom Shaka Boom' - pode vê-lo no cimo desta página.

Realizado por André Tentugal, o vídeo oferece imagens a um dos temas mais dançáveis de "X-Wife", o quinto álbum da banda de João Vieira, Rui Maia e Fernando Sousa. De acordo com Tentugal, "ilustra, de forma metafórica, um exorcismo, um ato de libertação onde a personagem decide romper com o seu universo materialista".

'Boom Shaka Boom' é um dos dez temas que integram um álbum que considerámos pleno de identidade. "Tivemos uma liberdade muito grande neste disco", afirmou João Vieira em entrevista à BLITZ. "Não tínhamos prazo para nada – sem editora e manager –, não tínhamos a pressão de o single [de apresentação] ser assim ou ser assado. Tínhamos liberdade total para fazer um disco que funcionasse, do qual nos orgulhássemos e que não estragasse o legado. Preservar o nome de uma banda que foi importante no panorama nacional alternativo, que o marcou e que o influenciou era importante", esclareceu.

Em agosto, a BLITZ viu-os ao vivo no festival Vodafone Paredes de Coura, festival onde tocaram pela primeira vez há quinze anos.

Disponível nas diversas plataformas de streaming, o novo disco foi também editado em vinil através da Rastilho Records.



Os X-Wife apresentam no próximo dia 21 de dezembro o novo disco no Sons à Sexta, no Fundão.