"Do Avesso", álbum que traz António Zambujo de volta, num dos regressos mais aguardados do ano, está em grande destaque no EM ESTREIA desta semana. Também o segundo longa-duração de Rita Ora, que inclui colaborações com Avicii, Cardi B e um ex-One Direction, o novíssimo disco dos britânicos Art Brut e dois registos instrumentais, de Ed Harcourt e do holandês Jacco Gardner, são analisados à lupa por Lia Pereira e Mário Rui Vieira no novo episódio do programa sobre novidades discográficas da BLITZ.

Para ver no vídeo acima e na SIC Radical.