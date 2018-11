Em 2015, foi agraciado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, como comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

Contudo, António Zambujo acredita que lhe é associado um outro título, devido às numerosas colaborações que vem realizando com outros artistas.

Tendo, este ano, gravado com Carlão e Márcia, o músico de Beja acrescentou, em entrevista com a BLITZ: “E vou gravar com o Salvador Sobral, também, no disco dele. Sei lá, há quem diga que eu sou a maior p**a da história da música portuguesa, não sei se já é oficial ou não. Sou a maior rameira”, disse, entre risos.



