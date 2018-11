"Do Avesso", o seu oitavo álbum, acabou de sair, mas dias antes de o dar a conhecer ao mundo, António Zambujo veio até ao edifício-sede da Impresa, em Paço de Arcos, dar um concerto exclusivo - só voz e guitarra. Neste INSIDE especial pode ver um excerto da atuação, nomeada a interpretação dos já clássicos 'Zorro' (original dos Trovante) e 'Pica do 7'.

"A única coisa de que eu gosto é que as pessoas gostem de me ouvir. Sempre me chateou muito essa coisa das etiquetas porque havia sempre aquelas perguntas 'se os discos eram de fado'. As influências estão lá todas, depois cada um faz com elas o que entende. Isso é que é arte, ter liberdade para poderes fazer", afirma Zambujo à BLITZ.

"Claro que sou o reflexo dos discos que ouvi e continuo a ouvir. Tudo isso acaba por ter influências nas músicas que componho, na forma de cantar, até na minha forma de vestir. É a música que nos educa", diz-nos na pequena conversa que 'envolve' a música deste INSIDE, que pode ver no vídeo que está no cimo desta página.