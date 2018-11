Tom Waits, Rodrigo Amarante - e o seu aclamado disco a solo, “Cavalo” -, Beatles e Beach Boys: estas foram algumas das referências de António Zambujo durante a preparação de “Do Avesso”, o seu oitavo álbum, que hoje chega às lojas.

Em entrevista à BLITZ, o músico português explica como nasceu, por exemplo, 'Sem Palavras', um dos temas do álbum, para o qual já foi revelado um vídeo.



“Quando a 'Sem Palavras' começou a ganhar a textura que tem hoje, foi na minha casa, com o meu piano desafinado! Só me apetecia andar aos pulos! Era Paul McCartney meets Brian Wilson!”.



Veja acima o vídeo e em breve a nossa entrevista completa com o cantor que, esta sexta-feira, lança o seu novo álbum, “Do Avesso”.