À conversa com a BLITZ, Rui Reininho e o baixista Jorge Romão, dos GNR, falaram sobre vários aspetos da carreira da banda do Porto, mas não se furtaram a olhar para o exterior da 'janela'. Neste excerto da entrevista, Reininho afirma que cerimónias como os prémios da MTV não lhe suscitam qualquer interesse. "Parecem um congresso de cabeleireiros", explica. "Eu tenho um lado infantil muito grande, mas não tenho um lado La Féria", acrescenta.

Os GNR lançaram em outubro 'Quem?', canção nova com produção de New Max dos Expensive Soul. Com música de Tóli César Machado e letra de Rui Reininho, a canção é uma afirmação "para quem não duvida que este percurso musical se fez de ondas de rádio, montanhas russas de estradas e centenas de palcos por esses mundos fora".