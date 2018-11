O BLITZ MAG desta semana dá-lhe uma sugestão valiosa para o lisboeta Super Bock em Stock, que aí vem, e revela o primeiro nome confirmado para o North Music Festival, que volta a realizar-se no Porto em maio de 2019. Iryna Shev começa por 6ix9ine, o rapper que tem passado os últimos dias atrás das grades, continuamos com Foo Fighters (será que nos visitam em 2019?) e Rod Stewart (que vem mesmo), continua com António Zambujo e GNR, e termina com imagens impressionantes do ator Rami Malek a fazer, sem tirar nem pôr, o que Freddie Mercury fez em 1985 no Live Aid: magia.

Para ver no vídeo no cimo desta página e na SIC Radical.