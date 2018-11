À conversa com a BLITZ, Rui Reininho e o baixista Jorge Romão, dos GNR, falaram sobre vários aspetos da carreira da banda do Porto, mas não se furtaram a olhar para o exterior da 'janela'. Neste excerto da entrevista, Reininho reflete sobre movimentos de "evengelização e intolerância" no plano social e político, aconselhando - com ironia - que se erija uma estátua à “estupidez humana”.

Os GNR lançaram em outubro 'Quem?', canção nova com produção de New Max dos Expensive Soul. Com música de Tóli César Machado e letra de Rui Reininho, a canção é uma afirmação "para quem não duvida que este percurso musical se fez de ondas de rádio, montanhas russas de estradas e centenas de palcos por esses mundos fora".