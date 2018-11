Durante muitos anos, a única coisa capaz de quebrar a calma natural de António Zambujo antes de entrar em palco foi o futebol.



“Se os concertos fossem ao sábado à noite e houvesse um jogo de futebol, eu tentava abstrair-me e não conseguia! Ia para o palco nervoso... uma coisa que nunca me acontece! Obrigada, presidente Bruno de Carvalho e todos os outros pelintras que habitam o mundo do futebol, por me terem feito deixar de gostar de futebol”, disse António Zambujo em entrevista à BLITZ.

Veja acima o vídeo e leia em breve a nossa entrevista com António Zambujo, que na próxima sexta-feira lança o novo “Do Avesso”.