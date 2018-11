“Shiny and Oh So Bright, Vol.1”, o álbum que os Smashing Pumpkins gravaram após o regresso à formação 'clássica' (exceto D'Arcy), é o maior destaque da mais recente edição do EM ESTREIA. O regresso dos Mumford & Sons, agora com uma música menos festiva, a antologia póstuma de Chris Cornell, os novos álbuns de Mariah Carey e Anderson .Paak, o primeiro disco em 11 anos de The Good, The Bad & The Queen (que junta Damon Albarn a Paul Simonon, Tony Allen e Simon Tong) e uma homenagem a Carlos Paião são os restantes temas de conversa entre Luís Guerra e Mário Rui Vieira.

Para ver no vídeo que se encontra no cimo desta página e na SIC Radical.