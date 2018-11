Com disco novo, “Do Avesso”, nas lojas na próxima sexta-feira, António Zambujo falou com a BLITZ sobre o trabalho em estúdio com os produtores Filipe Melo, Nuno Rafael e João Moreira. “O polícia mau sou sempre eu, porque sou o tipo com piores fígados”, contou, entre risos, referindo-se à dinâmica dos músicos em estúdio. Saiba mais no link acima e veja em breve a nossa entrevista completa com António Zambujo.