"Simulation Theory", o novo álbum dos Muse, está em destaque nesta edição do EM ESTREIA, apresentado por Lia Pereira e Luís Guerra. Olhamos também para a reedição de 50º aniversário de "The Beatles", o disco que ficaria imortalizado como "The White Album". Novos álbuns de Imagine Dragons e Luísa Sobral também passam pelos nossos olhos e ouvidos, num programa que termina com dois registos póstumos: do veterano 'soul man' Charles Bradley e do precocemente desaparecido Lil Peep.

Para ver no vídeo que está no cimo desta página e na SIC Radical.