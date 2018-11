"O lançamento do 'Ponto G', em 2018, coincide com os meus quarenta anos de (muita) música", começa por escrever Gimba no texto de apresentação daquele que é apenas o seu terceiro álbum. "Parece uma discografia esparsa, mas pelo meio fui fazendo muitas outras coisas e publicando alguns trabalhos que, de tão obscuros, nem sequer constam nos mais sofisticados motores de busca!". Palavras de quem aos 14 anos, decidiu "dar aos outros, com a minha música, o mesmo prazer que sinto ao ouvir a música de outros, como uma troca amorosa".

Ao INSIDE da BLITZ falou sobre "os mestres" Fausto, Sérgio Godinho e os seus dignos sucessores na escrita de canções, de B Fachada a Miguel Araújo. E deu-nos música: "Vá Lá", uma "letra longa com 16 estrofes que não saiu de rajada" e em que arrumou "uma série de tipos portugueses: o chico-esperto, o pato bravo, a tia de Cascais"; e 'Ruiveloseando', uma canção onde Gimba pisca o olho a Amália, Jorge Palma, José Cid, Sérgio Godinho, Deolinda ou Gaiteiros de Lisboa, entre outros.

Para ver no vídeo no topo desta página.