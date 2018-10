O novo álbum de Márcia, "Vai e Vem", inclui duetos com António Zambujo ('Vai e Vem'), Salvador Sobral ('Pega em Mim') e Samuel Úria ('Emudeci') e a BLITZ falou com a artista sobre todas essas colaborações. Sobre 'Pega em Mim', afirma que decidiu cantá-la com Sobral porque "ele é tão ternurento e tem aquela energia fraternal que acho que era a escolha acertada". Veja o vídeo acima.

Em conversa com a BLITZ, Márcia falou também sobre o facto de sentir que em Portugal "não somos muito apologistas do prazer"; o tema 'Agora', canção que levou ao Festival da Canção em 2017 e que gravou com uma hemorragia vocal; a importância que as redes sociais têm vindo a ganhar na vida e percurso profissional dos artistas ("não vou prescindir de viver o que tenho de viver para investir na minha imagens nas redes sociais. Parece-me bastante claro"); e o facto de ter criado uma relação mais próxima com a guitarra elétrica e de isso se sentir em "Vai e Vem", muito por "culpa" de um dos co-produtores, Kid Gomez.

"Vai e Vem" conta com duetos com António Zambujo, Salvador Sobral e Samuel Úria e vai ser apresentado ao público lisboeta com um concerto no Cineteatro Capitólio no dia 30 de novembro. O espetáculo tem início às 21h30 e os bilhetes estão à venda, nos locais habituais, pelo preço único de €18,00.