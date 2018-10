A banda-sonora do 'remake' do clássico "Suspiria", a cargo de Thom Yorke, é o principal destaque desta edição do EM ESTREIA, onde novos álbuns de Boss AC, Robyn, Julia Holter, Ty Segall e Salto são igualmente analisados por Luís Guerra e Mário Rui Vieira.

Para ver no vídeo que se encontra no cimo desta página e na SIC Radical.