Boss AC lançou esta sexta-feira "A Vida Continua", o álbum que sucede ao EP "Patrão", lançado este ano, e a "AC Para os Amigos", de 2012.

Em entrevista à BLITZ, o músico fala sobre a exiguidade do mercado musical nacional e a distância grande que a música portuguesa mantém em relação "ao irmão do outro lado do Atlântico". "Pode não ser o mais politicamente correto dizer isto, mas creio que o Brasil ainda não descobriu Portugal e tudo o que Portugal tem para oferecer, seja hip-hop ou seja do que for", considera. Para ver no vídeo que se encontra no topo desta página.