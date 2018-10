Saiu a 19 de outubro, chama-se "Mamba King" e é o terceiro álbum dos portugueses Black Mamba. Indisfarçavelmente inspirado na soul e no rock dos anos 60 e 70, como os registos anteriores do 'combo', este é contudo um disco em que o grupo procurou "modernizar um pouco o som". "Tentámos que a produção fosse mais atual, acompanhar o que se vai fazendo", conta-nos Pedro Tatanka.

Um dos locais de gravação do disco foi, precisamente, o espaço nos arredores de Sintra onde o INSIDE conversou com a banda, nomeadamente sobre o single 'Believe', interpretado ao vivo no vídeo que pode ver no cimo desta página. "Foi a última música que gravámos. É um apelo, um grito. Vivemos no mundo ocidental, com excesso de bens materiais, sentimos que não temos o suficiente para sermos felizes. Estamos sempre em busca de mais qualquer coisa, quando podemos encontrar a felicidade na família, na amizade, no amor", elabora.

Ao INSIDE, os Black Mamba falam também sobre os maiores feitos e as dificuldades que sentiram ao longo de uma carreira que consideram ainda "curta, mas intensa". E convidam os fãs para a festa de apresentação do álbum, dia 6 de novembro, no Musicbox, em Lisboa.