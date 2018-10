Boss AC lança esta sexta-feira "A Vida Continua", o álbum que sucede ao EP "Patrão", lançado este ano, e a "AC Para os Amigos", de 2012.

Em entrevista à BLITZ, o músico faz um balanço do seu longo percurso."A minha música é transversal a cores, estratos sociais, idades... E orgulho-me muito disso", afirma, admitindo que "com o megassucesso do 'Sexta-feira' tão depressa tinha miúdos de 4 anos como avós de 80 a pedir fotos".

Para ver no vídeo no cimo desta página.