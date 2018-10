O menu desta semana do BLITZ MAG: novos concertos de peso em Portugal (sim, estamos a falar de Slipknot, Tool e Mastodon), as mais recentes incorporações no Super Bock em Stock, novas músicas de Stereossauro, Peixe + Frankie Chavez (o novo projeto Miramar) e Sam the Kid, entrevistas com Boss AC e Márcia, o regresso da Swedish House Mafia, um 'tutorial' da capa do novo álbum dos Muse e a recordação de 'Teenage Riot', do aniversariante (vezes 30) "Daydream Nation" dos Sonic Youth. Cabe tudo em menos de 15 minutos.

Para ver no vídeo que está no cimo desta página e na SIC Radical.