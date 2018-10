Boss AC lança esta sexta-feira "A Vida Continua", o álbum que sucede ao EP "Patrão", lançado este ano, e a "AC Para os Amigos", de 2012.

Em entrevista à BLITZ, o músico fala sobre o conceito do novo disco e a forma como encara as críticas que lhe são feitas, tanto por quem espera que se mantenha fiel às raízes, como por quem clama por modernidade. "Se sou 'old school', dizem que parei no tempo. Se sou moderno, é porque me esqueci de onde venho, das origens. Há sempre alguém a apontar o dedo", afirma. Contudo, "faço por me reinventar e penso que consegui fazê-lo", considera.