Os guitarristas Frankie Chavez e Peixe (dos Ornatos Violeta) juntaram forças e formaram o duo Miramar. 'I'm Leaving', que aqui se estreia, é a primeira amostra desse trabalho conjunto que tem como elo comum a guitarra.

O teledisco (com imagens de arquivo, editado por Margarida Sá Coutinho) pode ser visto no topo desta página, em primeira mão.

Peixe entrou em cena há mais de vinte anos como guitarrista dos Ornatos Violeta. Seguiram-se Pluto (com Manel Cruz) e Zelig e dois discos a solo, “Apneia” e “Motor”. Em 2017 estreou-se na produção 'para fora', produzindo "The Poet’s Death", o mais recente trabalho de Mazgani, no qual também toca guitarra



Inspirado pelos blues, o rock clássico e a folk, Frankie Chavez e a sua guitarra são inseparáveis desde 2010, ano em que o músico lisboeta se estreou com um EP homónimo. Seguiram-se três álbuns de originais (o último dos quais, "Double or Nothing", lançado em 2017) e um ao vivo com a chancela BLITZ ("Ao Vivo Em Coimbra", também de 2017).



As seis cordas brilham agora, a quatro mãos, em 'I'm Leaving', primeira pista de voos (ou mergulhos) futuros.