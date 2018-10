Os Ciclo Preparatório apresentam com a BLITZ o videoclip do novo single 'Caravela', que pode ver no cimo desta página. Depois de 'Melhores Dias Hão-de Vir' e 'Cidade Adormecida', lançadas em Junho, este é o terceiro avanço para "Se É Para Perder, Que Seja de Madrugada", o segundo disco do grupo, a editar dia 26 de outubro - primeiro em digital, mais adiante em vinil.

Gravado por Bernardo Barata (Diabo na Cruz, Oioai, Feromona) e produzido por Sebastião Macedo, surge cinco anos depois de "As Viúvas Não Temem a Morte", que incluía canções como 'Lena Del Rey' e 'A Volta ao Mundo Com a Lena D'Água'.

Formados em 2012, os Circo Preparatório são compostos por João Graça, José Pape, Sebastião Macedo, Francisco Macedo, Benedita Pinto Gonçalves e Constança Pinto Gonçalves.