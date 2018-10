Continuamos a desvendar a entrevista com Jorge Cruz, vocalista dos Diabo na Cruz, que na semana passada lançaram o seu quarto álbum, “Lebre”.

A propósito da letra de um dos temas do novo disco, 'Roque da Casa', onde canta “E não há emojis pró que sinto/Tenho o mundo todo/Ao dispor numa vidraça/Só não tenho sítio a que chame casa“, revela Jorge Cruz: “esse para mim é o tema do disco. Casa pode ser o regaço de alguém; podes senti-la pele com pele, nos olhos do teu filho ou num local que sentes como teu. Por exemplo, na planície do sul de Portugal não sinto a mesma coisa que na planície do sul de Espanha”.



Veja no vídeo acima a explicação de Jorge Cruz e em breve a entrevista completa com o frontman dos Diabo na Cruz.