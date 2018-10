Apresentado por Iryna Shev, a nova edição do BLITZ MAG traz-lhe um dos vídeos mais polémicos do momento, o último trailer do filme "Bohemian Rhapsody", uma conversa com Jorge Cruz (dos Diabo na Cruz), momentos incríveis de Courtney Love e um 'coro' de 1500 italianos, uma partida de Chance the Rapper, um menino que é fã dos Metallica (e não se fica por aqui) e as novidades portuguesas do Super Bock em Stock.

Para ver no vídeo que encontra no cimo desta página e na SIC Radical.