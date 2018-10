A voz de Catarina Salinas, a guitarra acústica de Ed Rocha Gonçalves: habituados a fazerem permear a sua música de teclados elegantes e eletrónicas suaves, os Best Youth surpreenderam-nos em formato acústico, mostrando versões intimistas surpreendentes de duas das suas novas canções: 'Midnight Rain' e 'Nightfalls'. Ambas estão incluídas em "Cherry Domino", álbum lançado em junho que o duo apresentará em dois concertos: dia 19 no Estúdio Time Out, em Lisboa; dia 25 na Casa da Música, no Porto.

Sobre o terceiro álbum da banda, Ed afirma que "partiu de uma viagem para o sul de Portugal, em que procurámos um sítio mais longe da civilização e estivemos durante dez dias com todo o nosso equipamento". A dupla montou aí um estúdio provisório "e passámos oito horas seguidas a gravar" todos os dias.

A falta de uma baterista foi contornada com uma máquina de ritmos Linn, a mesma que Prince usou em alguns álbuns nos anos 80. A influência da música daquela década é, aliás, assumida. "Todos os anos, no verão, a minha família ia de carro para o Algarve a partir do Porto", conta Ed. "Havia uma única cassete que durante os primeiros anos da minha vida, durante essas cinco horas [de viagem], era a única música que se ouvia. Tinha Michael Jackson, Prefab Sprout, Paul McCartney... Essas músicas, sem querer, entranham-se. Durante a minha vida e o meu crescimento, não fui muito buscá-las, mas recentemente - ao procurar caminho para este novo disco - houve uma parte de mim que as foi buscar outra vez", admite o compositor.

Veja a atuação e a conversa com os Best Youth no vídeo no topo desta página.