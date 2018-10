Mafalda Veiga prepara-se para celebrar 30 anos de carreira com concertos no Coliseu do Porto na próxima sexta (dia 12) e no Campo Pequeno, em Lisboa, no sábado (dia 13). Em conversa com a BLITZ, a artista revela algumas das surpresas que tem preparadas, entre as quais a presença do convidado especial Rui Reininho.

Confessando-se fã dos GNR, Mafalda Veiga explica que convidou o músico nortenho para assinar adaptações para português de algumas das suas canções favoritas de sempre, incluindo 'Luka' de Suzanne Vega, e, em exclusivo para a BLITZ, canta em dueto com ele o tema 'Praia', que deu nome ao seu álbum mais recente.

Veja a atuação dos dois músicos no vídeo que encontra no topo desta página.