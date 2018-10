No programa Em Estreia desta semana, apresentado por Lia Pereira e Mário Rui Vieira, comentamos os discos novos de Cat Power, "Wanderer", e também de Twenty One Pilots ("Trench"), Júlio Resende ("Cinderella Cyborg"), Echo and the Bunnymen ("The Stars, The Oceans & the Moon") e Pabllo Vittar ("Não Para Não").

Para ver no vídeo no cimo desta página e na SIC Radical.