No BLITZ MAG desta semana, Selma Uamusse parte do seu primeiro álbum, "Mati", editado recentemente, para falar sobre o momento em que escolheu ficar a viver em Portugal quando os seus pais partiram para Moçambique. O concerto histórico de David Bowie que vai ser editado em disco e DVD, as novas confirmações para o Super Bock em Stock, o novo single dos GNR, o regresso dos Echo & The Bunnymen e Wolf Alice a Portugal, os primeiros Coliseus de Carolina Deslandes e o discurso polémico de Kanye West são outros assuntos abordados no programa desta semana, apresentado por Iryna Shev.

