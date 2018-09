Com o primeiro disco, de título “Mati”, já nas lojas, Selma Uamusse deu uma entrevista à BLITZ, na qual abordou temas como a sua fé - abraçada durante a adolescência, uma vez que os seus pais não eram religiosos.



“Aos 18 anos disse aos meus pais: tenho duas coisas para vos contar. Sou cristã e quero fazer música”, recorda Selma Uamusse. “E eles [levando as mãos à cabeça]: tantos anos a investir numa educação para a nossa filha!”. (risos)



Veja acima a resposta de Selma Uamusse e em breve a entrevista completa com a artista moçambicana, há muito a viver em Portugal.